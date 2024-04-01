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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

محادثات ليبية باكستانية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

باكستان
باكستان
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ناقش السفير الليبي لدى باكستان معمر عبدالمطلب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية، في إطار الجهود المبذولة لتوسيع أفق الشراكة الثنائية بين باكستان وليبيا. 

وبحسب قناة الوسط الليبية)، فقد جاء ذلك خلال اجتماع مع غرفة إسلام آباد للتجارة والصناعة بحضور رئيس الغرفة إحسان ظفر بختواري، حيث أكد السفير الليبي الحاجة القوية لتضافر الجهود المشتركة لتعزيز بيئة استثمارية مواتية للبلدين، وتمهيد الطريق أمام شراكة أوسع في كافة المجالات، وتوسيع فرص العمل الفعلية.

وقال السفير "عبدالمطلب" إن باكستان تمتلك الإمكانات الفنية والمعرفية كافة التي تؤهلها لتكون شريكًا حقيقيا لليبي، مشيرًا إلى التفاهم المتبادل، والطموح في المجالات الاقتصادية والقطاع الخاص.
 

باكستان ليبيا