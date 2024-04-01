للعام الثاني.. نادي الزهور يستضيف أعضاء مجالس إدارات الأندية تحت السن

حرصت لجنة الشباب بنادي الزهور برئاسة محمد مطيع سكرتير عام النادي، على تنظيم تجمع يضم العديد من أعضاء مجالس إدارات الأندية تحت السن وهم: محمد مطيع (نادي الزهور)، محمد عبد السلام (الزهور)، مصطفى تعلب (اتحاد التايكوندو)، سيف المنشاوي (المعادي)، محمد جميل (التوفيقيه)، مهند مجدي (النادي الاهلي)، مالك البهبيتي (هليوبوليس)، أحمد عبده (٦ اكتوبر)، كريم منير (المقاولون العرب)، محمد طارق (الزمالك)، رامي نصوحي (الزمالك)، أحمد المغربي (اسكندرية للبترول)، احمد خالد (الزمالك)، نيره الأحمر (الزمالك)، احمد دعبس (الزمالك سابقاً)، بسنت جوهر (الزمالك سابقا).

وتم خلال التجمع مناقشة العديد من الأمور التي تخص الشباب بالأندية والتحديات التي تواجهها الأندية من أجل جذب الشباب للتواجد داخل النادي وممارسة أنشطة مختلفة سواء ثقافية أو فنية أو رياضية.

ومن جانبه رحب محمد مطيع سكرتير عام نادي الزهور بجميع الحضور ووجه لهم الشكر على تلبية الدعوة لهذا التجمع الذي ينظمه نادي الزهور للعام الثاني على التوالي.