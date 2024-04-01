إذاعة الجيش الإسرائيلي: 21 رئيس بلدية يدعون لإضراب دعما لصفقة التبادل

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن 21 رئيس بلدية وقعوا رسالة تدعو إلى إضراب البلديات تضامنا مع المطالبين بصفقة تبادل للأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

شهدت شوارع "إسرائيل" لليلة الثانية على التوالي يوم أمس الأحد، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، حيث غمرتها أمواج الاحتجاجات، مطالبين بإجراء انتخابات فورية، إضافة إلى مطلبهم الرئيسي المتمثل في التفاوض العاجل للإفراج عن 134 أسيراً لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.

ونصب المتظاهرون خيامًا للاعتصام أمام مبنى الكنيست، وعلقوا لافتات تلقي اللوم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن مصير المحتجزين لدى حركة حماس، وطالبوا برحيل الحكومة التي وصفوها بأنها "حكومة الدمار والخراب".

واعتصم ذوي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة الذين يواصلون اعتصامهم أمام الكنيست لليوم الثاني، وأنهم سيواصلون تظاهراتهم لمدة 4 أيام، مؤكدة أن الشرطة أغلقت بعض الشوارع الرئيسية.