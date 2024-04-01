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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ قنا يستعرض تطبيق منظومة الضرائب العقارية الإلكتروني

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا مع القيادات التنفيذية
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استعراض اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عدد من الضوابط المالية وآلية تسجيل الإقرارات وتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني كأحد مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وذلك خلال استقباله نصر سيد مصطفى وكيل الوزارة لمنطقة الضرائب العقارية بقنا، حيث تم التأكيد على التعاون المستمر بين محافظة قنا ومصلحة الضرائب العقارية، في عدد من الموضوعات الخاصة بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، و حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد.

من جانبه قال وكيل وزارة الضرائب العقارية، أن القطاع نجح فى تطوير منظومة العمل الإداري والقضاء علي كافه المعوقات التي تعترض العمل فنيا وماليا و إداريا، والعمل علي إنشاء منظومة بيانات حديثة تهدف إلي مواكبة التحديث والتطوير، لإعطاء المعلومات عن الضريبة العقارية بسهوله ويسر ، و زيادة الوعي الضريبي لدي المأموريات والممولين المتعاملين معها لمد جسور الثقة بينهما مما ينعكس بآثار ايجابيه لصالح العمل و زيادة الالتزام الطوعي للممولين، من خلال عقد دورات توعيه عن الضريبة العقارية.

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