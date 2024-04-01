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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

اليونسيف تثمن تبرع سلطنة عمان بمبلغ مليون دولار أمريكي لأطفال فلسطين

اليونسيف
اليونسيف
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أكدت ممثلة اليونسيف فى سلطنة عمان سومايرا تشودري أن تبرع سلطنة عمان بمبلغ مليون دولار أمريكي لمساعدة الأطفال في قطاع غزة مبادرة سخية وسيكون له تأثير معنوي في حياة العديد من الأطفال، مما سيوفر لهم الدعم الأساسي والأمل في مستقبل أفضل.

وثمنت منظمة اليونسف هذا التبرع مؤكدة أنه يبرز موقف سلطنة عمان الثابت مع القضية الفلسطينية ووقوفها الراسخ مع فلسطين نحو السلام بما يصبُّ في مصلحة الأعمال الإنسانية ودعمها الثابت لرفاهية الأطفال على الصعيدين الوطني والدولي، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين.

واوضّحت المنظمة أن إسهامات سلطنة عمان ستقوم بدور حيوي في تقديم المساعدة الأساسية للأطفال في قطاع غزة الذين يواجهون عقبات كبيرة مثل عدم توفر الأمن الغذائي والوصول المحدود إلى خدمات التعليم والصحة، مؤكدة على أنّها ستتمكن عبر هذا الدعم من مواصلة تنفيذ برامجها ومبادراتها الحيوية المُصمّمة لتعزيز حياة الأطفال وحماية رفاهيتهم في فلسطين.
 

اليونسيف سلطنة عمان غزة فلسطين