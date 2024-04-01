وزارة العمل تُعلن توافر 2070 فُرصة عمل في 39 شركة خاصة بـ 12 مُحافظة

أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.

وقالت"الوزارة" أنها تلقت طلبات من 39 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 2070 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر أبريل الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات،أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على “الإنترنت”.

وقالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم الأحد عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، والغربية، والقليوبية ،والمنيا ، وأسيوط ، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، والوادي الجديد ، والمنوفية ، وأسوان.

و في تخصصات: فنى تمريض ، أخصائي تركيبات دوائية، وأخصائي it ، وفنى سلامة وصحة مهنية ، وأخصائى معالجة مياة ، و رئيس مجموعة ، ومدير فرع ، وعضو فريق ، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج ،وسكرتارية ، وتلى سيلز ، ومهندس مكافحة حشرات شعبة عامة ، وأعمال إدارية ، ومندوب تسويق وبيع ، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وموظف استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى ..

والنشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

كما يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى أقل من 7% الآن بسبب خطة الدولة في المواجهة، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من "استراتيجيات المواجهة".

FB_IMG_1711975461003

FB_IMG_1711975458640

FB_IMG_1711975456637

FB_IMG_1711975454887

FB_IMG_1711975452985

FB_IMG_1711975451087

FB_IMG_1711975449136

FB_IMG_1711975447256

FB_IMG_1711975445353

FB_IMG_1711975443529

FB_IMG_1711975441783

FB_IMG_1711975439979

FB_IMG_1711975438185

FB_IMG_1711975435716

FB_IMG_1711975433867

FB_IMG_1711975432156

FB_IMG_1711975430390

FB_IMG_1711975428567

FB_IMG_1711975426698

FB_IMG_1711975424847

FB_IMG_1711975422365

FB_IMG_1711975420580

FB_IMG_1711975418877

FB_IMG_1711975416940

FB_IMG_1711975415063

FB_IMG_1711975413326

FB_IMG_1711975411590

FB_IMG_1711975409874

FB_IMG_1711975408118

FB_IMG_1711975406247