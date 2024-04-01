7 أعراض.. متى يجب أن يفطر مرضى السكر الصائمين؟

يظهر علي مرضي السكري أعراض انخفاض في نسبة السكر في صيام شهر رمضان وينصح الأطباء بضرورة الإفطال على الفور إذا ظهرت تلك الأعراض.

فيما يلي الأعراض والعلامات الخاصة بإنخفاض مستوى السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع health.com:

1 - ضربات القلب السريعة

عندما قل مستوى الجلوكوز في الدم بصورة كبيرة ، يحس الجسم أنه ليس بطبيعته . فهو يشعر كما لو كان مرهقا،ولابد من العلاج ، فقد يكون نقص السكر في الدم يؤدي للاغماء.

2 - الاهتزاز والعصبية

في حالة نبض القلب بشكل سريع يؤدي الي الارتعاش والعصبية

3 - التهيج والارتباك

لابد من ظبط مستوي الجلوكوز في الدم ختي نستمد الطاقة للجسم بصورة صحيحة لانه لابد أن بحصل الدماغ والجهاز العصبي المركزي علي القدر الكافي من الجلوكوز، لأنه يمكن أن تحدث تغيير في السلوك كثيرة ، و تظهر تغييرات السلوك بطرق كثيرة وقد تصاب بالارتباك بسهولة.

3 – الشعور بالدواروالدوخة

انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار ، وذلك لأنه عندما لا يكون لديك ما يكفي من الجلوكوز في الدم، فإن دماغك لا يحصل على ما يكفي أيضًا، وهذا النقص في مصدر طاقة الدماغ هو ما يولد ذلك الاحساس.

4 – الاغماء

نقص السكر في الدم ممكن يؤدي الي الإغماء، مما يتسبب في التعرض لإصابات مثل إصابة الراس ، ولذلك تأكد من العثور على مكان آمن للجلوس وطلب المساعدة إذا كنت تشعر بالإغماء.

5 – الشعور بالجوع

الجوع هو أحد أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم.

6 - الشعور بالتعب

هذا العرض هو نتيجة لعدم اكتفاء الجهاز العصبي المركزي على كمية من الجلوكوز من مجرى الدم.

7-صعوبة في التحدث

يتم التحكم في الكلام في الدماغ. إذا لم يأخذ الدماغ كمية الجلوكوز والحصول علي الطاقة التي يحتاجها ليعمل، فقد يعاني من صعوبة الكلام نتيجة لذلك.

وأضاف التقرير، علي ضرورة إفطار الصائم من مريض السكر إذا تعرض لمثل هذه الأعراض، حتي لا يصاب بغيبوبة السكر التي تعرض حياته للخطر.