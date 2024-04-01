بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات العشر على مستوى بورسعيد

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، الأمهات المثاليات العشرة على مستوى بورسعيد وذلك خلال احتفالية بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعدد من الفقرات الفنية بمشاركة مجموعة من الأطفال، ثم تكريم محافظ بورسعيد الأمهات المثاليات بدروع ومبالغ مالية مقدمة من المحافظة.

وضمت قائمة أسماء الأمهات المثاليات كل من: نجلاء مستجير، الحاصلة على المركز الأول على بورسعيد والسادس على الجمهورية، وبالمركز الثاني راندة سمير، والثالثة: سامية توفيق، والرابعة: حنان الغريب، وبالمركز الخامس جاءت: سامية متولى السيد، وسعاد الحنفي في المركز السادس، والسابع: منى عاهد، والثامن: فتحية أحمد، والتاسع: نهاد محمد، وحلت فهيمة صديق في المركز العاشر.

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