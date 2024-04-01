"المصريين الأحرار" يزور سفارة روسيا بالقاهرة

زار وفد من حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، اليوم الأحد، سفارة جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة، حيث التقى سعادة السفير جورجي بوريسينكو سفير روسيا لدى القاهرة، للتهنئة بفوز الرئيس فيلاديمير بوتين وبحث سبل التعاون المشترك.

رحب السفير بوريسينكو بحرارة بزيارة وفد الحزب تحت قيادة النائب الدكتور عصام خليل، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الروسية وسوف تشهد المزيد تحت قيادة رؤساء البلدين، ودور الحكومات في التعاون .

وأضاف، أن روسيا تحرص على التعاون المستمر مع الشركاء علي كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية وانتم في المصريين الأحرار حزب سياسي يسهم في المزيد من تعزيز الشراكة.

وتطرق الحديث عن المشروعات الروسية من بينها المنطقة الصناعية الروسية داخل مصر وتعظيم أوجه الاستفادة منها لخدمة البلدين الصديقين وما ينعكس بالنفع علي المواطنين؛ وتناول مجريات الساحة العالمية وفي القلب منها الازمة الفلسطينية.

تقدم رئيس حزب المصريين الأحرار خالص التهاني بمناسبة فوز فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ؛ معربّا عن تمنيات الحزب استمرار ازدهار ونجاح الدولة الروسية الصديقة.

كما أعرب الدكتور خليل عن خالص العزاء والمواساة في ضحايا الحادث الإرهابي في محيط موسكو، منددا بهذه الأعمال الشنيعة التي تهدف بالأساس محاولات تعطيل مسار نجاحات الدول القوية.

أكد رئيس حزب المصريين الأحرار على عمق العلاقات المصرية الروسية ووصولها للعهد الذهبي في ضوء التعاون الراهن برعاية الرئيسان؛ مشيرًا إلى أهمية وجود مصر كعضو في مجموعة البريكس التي ترأسه روسيا هذا العام.

تناول حديث الدكتور خليل تعظيم سبل التعاون المشترك على كافة الأصعدة، من التبادل الثقافي والحزبي والشبابي إلى تعزيز الاستثمارات الروسية في الدولة المصرية، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السبل للتيسير والتسهيلات.

تطرق الدكتور خليل للحديث عن الجهود المصرية الرامية لفتح شراكة استراتيجية طموحة مع الدول الصديقة، وتهيئة المناخ لأفضل مراحل الاستثمار والتبادل التجاري والصناعي وغيرها.

رافق رئيس الحزب في الزيارة كل من: إسلام الغزولي، نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية وعضو المكتب السياسي، الكاتب الصحفي ريمون ناجى، عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، وتأتي تلك الزيارة في إطار حرص حزب المصريين الأحرار على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، وتفعيل التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، لما يخدم شعوب الدولتين.

وفي نهاية اللقاء المثمر قدم النائب الدكتور عصام خليل درعا إهداء من الحزب للتهنئة والتقدير إلي سفير روسيا بالقاهرة.