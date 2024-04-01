مظاهرات حاشدة في القدس للمطالبة برحيل نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

نظم عشرات الآلاف الإسرائيليين مظاهرة حاشدة في القدس، للتنديد بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبالإعفاءات الممنوحة لليهود المتزمتين دينياً من الخدمة العسكرية، في مشهد يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع العام الماضي.

ونظمت مجموعات احتجاجية المظاهرة أمام "الكنيست"، داعية إلى إجراء انتخابات مبكرة تأتي بحكومة جديدة، وقادت بعض من هذه المجموعات المظاهرات الحاشدة التي هزت إسرائيل العام الماضي.

كما يريد المحتجون مساواة أكبر في تحمل عبء الخدمة العسكرية الإلزامية على معظم الإسرائيليين، وسقط نحو 600 جندي منذ هجوم السابع من أكتوبر وحرب غزة التي تلته، وذلك في أعلى حصيلة خسائر داخل صفوف الجيش منذ عقود.

يذكر أن حكومة نتنياهو تواجه انتقادات واسعة النطاق بشأن فشلها الأمني فيما يتعلق بهجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل، والذي أودى بحياة 1200 شخص واحتجاز ما يربو على 250 شخصاً، وفق السلطات الإسرائيلية.