لاعب الزمالك إبراهيما نداي يجهز لموقعة الإياب أمام فيوتشر بالكونفيدرالية

تأكد جاهزية إبراهيما نداي فنيا وبدنيا لمباراة الزمالك المقبلة أمام فيوتشر يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية باستاد القاهرة الدولي .

وغاب نداي عن مباراة الذهاب أمام فيوتشر، وأصبح جاهز للقاء الإياب حيث سيشارك في مران الزمالك الجماعي غدا الثلاثاء بشكل طبيعي بعد شفاءه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن المباريات مؤخرا .

وكان فريق الزمالك قد حسم مباراة الذهاب في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام فريق فيوتشر بنتيجة 2-1 على استاد السلام.

ويحتاج فريق الزمالك للتعادل في مباراة الإياب على أقل تقدير لضمان التأهل رسميا إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.