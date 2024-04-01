أزمة المنشطات| رمضان صبحي يبدأ إجراءات مقاضاة جمال علام دوليا ومحليا.. اعرف التفاصيل

بدأ رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز خطوات مقاضاة جمال علام رئيس اتحاد الكرة بسبب التشهير به ومخالفة لوائح وقوانين المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

وكان جمال علام أعلن أن اتحاد الكرة تلقى خطابا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وأثارت تصريحات رئيس اتحاد الكرة الغضب داخل نادي بيراميدز واللاعب رمضان صبحي خاصة أن مثل هذه الأمور لا يتم الكشف عنها إلا من جانب المنظمة الدولية للكشف عن المنشطات.

وقال مصدر مقرب من رمضان صبحي، إن اللاعب كلف المحامي الخاص بالتحرك القانوني ضد جمال علام بسبب التصريحات غير المسئولة والخاطئة، سواء على المستوى الدولي وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وعلى المستوى المحلي طبقاً للقوانين المصرية.

ويجهز رمضان صبحي مذكرة قانونية بمقاضاة جمال علام على الصعيد الدولي في الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية بالإضافة لرفع دعوى قضائية في المحاكم المصرية ضد رئيس اتحاد الكرة بسبب التشهير به ومخالفة لوائح وقوانين المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

واستند رمضان صبحي إلى اللوائح الدولية التي تحمي سرية المعلومات الخاصة بالكشف على المنشطات. وتحمي المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات لاعبي كرة القدم، وتنص المادة رقم 14.15 من قانون "حماية الخصوصية والمعلومات الشخصية" على: لا يجوز للمنظمات المتلقية، الكشف عن هذه المعلومات خارج نطاق الأشخاص الذين يحتاجون إلى المعرفة والتي تشمل الموظفين المناسبين في اللجنة الأولمبية الوطنية المعنية، والاتحاد الوطني، وفريق الرياضة الجماعية، حتى تعلن منظمة مكافحة المنشطات النتائج، بالإفصاح العام أو فشل في تقديم الإفصاح العام كما هو مذكور في المادة 14.3".

وأضافت المادة ذاتها، أنه يجب على منظمة مكافحة المنشطات توفير، في قواعدها الخاصة بمكافحة المنشطات، إجراءات لحماية المعلومات السرية وللتحقيق والتأديب في الكشف غير المناسب عن المعلومات السرية من قبل أي موظف أو وكيل في المنظمة".

ووفقا لهذه المواد فإن جمال علام رئيس اتحاد الكرة خالف اللوائح بالإفصاح عن عينة رمضان صبحي، وفقا للوائح التي تشير إلى أنه لا يجب الكشف عن هذه المعلومات.لوائح المنشطات

وكان نادي بيراميدز أصدر بيانا رسميا أعرب فيه عن استيائه وغضبه من تصريحات رئيس اتحاد الكرة.

وأبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات غير المسئولة التي أدلى بها جمال علام رئيس اتحاد الكرة عبر تصريحات إذاعية بشأن ما هو منسوب إلى لاعبنا رمضان صبحي وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، متسائلاً عن أسبابها والغرض الحقيقي منها ومؤكداً أنّها جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز.

وأبدى هاني سعيد اندهاشه من الخرق الصارخ الذي ارتكبه رئيس اتحاد الكرة للالتزام بالسرية التي يحتمها عليه منصبه الوظيفي كرئيس لمنظومة الكرة المصرية، خاصة وأن رئيس الاتحاد تحدث في الأمر بدون علم، أو حتى انتظارا لثبوت أي أمر يخص موقف اللاعب للحفاظ عليه وعلى مسيرته الكروية، خاصة وأن المسئول عن إعلان أي أمور تخص موقف اللاعبين هي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات دون غيرها.

أضاف المدير الرياضي، أنه مستاء تماما من تصريحات رئيس اتحاد الكرة الذي بصفته المسئول الأول عن كرة القدم واللاعبين المصريين وأن يحافظ عليهم ويحميهم بدلا من التشهير بهم على غير الحقيقة، فإننا نؤكد أنه لا وجود لأي جملة في الخطاب بشأن ثبوت إيجابية عينة اللاعب للمنشطات والتي تم سحبها قبل أكثر من ثمانية أشهر.