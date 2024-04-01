البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزار قداسة البابا صباح اليوم مقر مشيخة الأزهر، يرافقه وفد كنسي، وكان في استقبال قداسته، فضيلة الإمام الأكبر وقيادات المشيخة وجامعة الأزهر. أعرب قداسة البابا عن تهنئته القلبية الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لفضيلة الإمام الأكبر وجميع المصريين المسلمين السلام والخير وكل ما هو أفضل.

أشار قداسة البابا إلى أننا بدأنا الصوم معًا (شهر رمضان والصوم الكبير) في سابقة جميلة.

وأضاف أن اشتراكنا جميعًا في الصوم في نفس الوقت أمر مفرح للجميع، ونشكر الله على إنعامه الجزيل علينا، كما عبر قداسته عن سعادته بالوجود في مشيخة الأزهر مع فضيلة الإمام الأكبر وأصحاب الفضيلة، مضيفا أن تزامن المناسبات الدينية يترك أثرًا جميلًا في النفوس،

وقال قداسته: "نطلب من الله سلامًا وهدوءًا واستقرارًا دائمًا لبلادنا وللعالم كله ولا سيما المنطقة المحيطة، وأن يهدئ الأوضاع".

ومن جهته شكر الدكتور أحمد الطيب قداسة البابا معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا على المحبة والأخوة المتأصلة بين كافة المصريين.

تكون الوفد الكنسي المرافق لقداسة البابا من الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، والقمص سرجيوس سرجيوس وكبل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور جرجس صالح عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، واللواء نبيل رياض مدير أمن الكاتدرائية، والدكتورة عايدة نصيف الأستاذ بالكلية الإكليريكية.