أهالي البحيرة يطالبون الرئيس السيسي بتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات الصغيرة لزيادة الإنتاج

طالب أهالي محافظة البحيرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامنًا مع تنصيبه لفترة رئاسية جديدة وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة غدًا الثلاثاء الموافق الثاني من شهر أبريل لعام 2024، بالعمل علي تحسين حياة المواطنين وتعزيز فرص العمل والإنتاجية في المحافظة وخاصة إنهاء من المحافظات الواعدة في الإستثمار.

وقال خميس السيد، مقيم بمدينة كفر الدوار، إنه مع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفترة الرئاسية الجديدة، نرغب في العمل علي تشجيع إنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة البحيرة، التي بها مقومات استثمارية لكافة الأنشطة سواء في الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، مؤكدًا أن الشباب من أهم المجموعات التي يجب دعمها لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وتابع السيد، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، يجب توفير التمويل والتدريب والاستشارة الفنية للشباب الطموح الذي يرغب في إقامة مشروعاته الصغيرة وتنميتها، مشيرًا إلي إنه يمكن أن تساهم هذه المشروعات في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ويكمل نبيل إسماعيل، ومقيم بإيتاي البارود، نحن نأمل مع بداية الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحسين البنية التحتية في المحافظة، بما في ذلك شبكة الطرق والماء والصرف الصحي والكهرباء، قائلًا:" يعتبر تحسين البنية التحتية أمرًا حاسمًا لجذب الاستثمارات وتطوير الصناعة وتعزيز النمو الاقتصادي".

وأشار إسماعيل، إلي إننا نود تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب وتعزيز الحياة الثقافية والاجتماعية في المحافظة، وضرورة توفير فرص العمل للشباب والباحثين عن عمل في المحافظة، من خلال التركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية والزراعية.