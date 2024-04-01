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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

البحث عن المتهمين فى واقعة إطلاق نار على مسن وابنه بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على المتهمين فى واقعة إطلاق نار على مسن وابنه بمنطقة المطرية .

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالى بوقوع إطلاق نار ووجود مصابين بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ.

وتبيّن إصابة مسن بطلقٍ نارس “خرطوش” في عينه وإصابة ابنه في قدمه، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبسؤال الابن المصاب، قال إن أحد المتهمين وقع بينه وبينهم مشادة كلامية في وقت سابق، بسبب تعمُّد المتهم الوقوف أمام المغسلة الخاصة به وتعمُّد إهانة أهالي المطرية، وأن المتهم استعان بشقيقه وأقاربه وحضروا في سيارة وأطلقوا النار على أبيه، ما تسبّب في إصابته في عينه، ثم أطلقوا النار عليه، وروعوا سكّان الشارع، ولم يكتفوا بذلك بل أطلقوا النار على ماسورة غاز.

وتحفّظ رجال المباحث على مقطع فيديو يرصد هجوم المتهمين،، وتحرّر محضرٌ بالواقعة.

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