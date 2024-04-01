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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بينهم 4 نساء.. إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال
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اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، 22 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أربعة نساء، اثنتان منهن كرهائن، وأسرى سابقون.
وأكد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة القدس، والتي تشهد تصاعدا في حالات الاعتقال خلال شهر رمضان المبارك، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله والبيرة، وجنين، والخليل، وبيت لحم، وطولكرم.
وأوضح البيان أن "عمليات الاعتقال رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".
وأشار إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ، إلى نحو7920، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
ويواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 177 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، ويرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

 

الاستخبارات الروسية واشنطن نساء إسرائيل فلسطين الضفة الغربية