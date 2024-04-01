أزمة فنية تواجه جوميز في مباراة إياب ربع نهائي الكونفيدرالية أمام فيوتشر

يواجه البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، أزمة فنية في مباراة الإياب أمام فريق فيوتشر يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويغيب أكبر من لاعب في مركز صانع الألعاب عن مباراة الإياب أمام فيوتشر، وذلك لأسباب متنوعة، حيث يغيب عبدالله السعيد وناصر ماهر لعدم قيدهم في قائمة الزمالك الأفريقية، بينما يغيب يوسف أوباما لإجراء جراحة في الفك.

وكان فريق الزمالك قد حسم مباراة الذهاب أمام فريق فيوتشر مساء أمس الأحد بنتيجة 2-1 على ملعب السلام بحضور جماهيري، ووضع الفارس الأبيض قدما في الدور نصف النهائي في انتظار مباراة الإياب التي يحتاج فيها الزمالك لأى نتيجة تعادل لضمان التأهل .