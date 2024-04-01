ads
الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إيداع طفلين قتلا سيدة لسرقة ذهبها فى الزيتون دور الرعاية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابةالعامة، اليوم الاثنين ، بإيداع طفلان احدي  درو الرعاية وحبسهم بتهمة قتل سيدة مسنة خلال نهار رمضان بغرض سرقتها.
 وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من محمد ر ،عامل بعثوره على جثة والدته عزيزة م، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الزيتون ، بعد عودته من عمله، وأنه تم سرقة مصوغاتها الذهبية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة الضحية ترتدى كامل ملابسها وحول فمها أثار زرقان .

 وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان وراء أرتكاب الواقعة طفل قريبها "حفيد شقيقتها" يدعى "عبدالرحمن م، 15 سنة ، وصديقه مينا ع، 14 سنة ، حيث بالصعود لشقة الضحية عقب خروج أبنها للعمل وقاموا بتكميم فمها بقطعة قماش مبللة حتى توفيت وسرقوا ذهبها وفروا هاربين ، ونجحت أجهزة الأمن فى القبض عليهما ،وأعترفوا بأرتكاب الجريمة ، وأرشدوا عن قطعة القماش المستخدمة فى الجريمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة الأمن أرتكاب الجريمة أجهزة الأمن بالقاهرة تفريغ كاميرات المراقبة