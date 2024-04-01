إيداع طفلين قتلا سيدة لسرقة ذهبها فى الزيتون دور الرعاية

أمرت النيابةالعامة، اليوم الاثنين ، بإيداع طفلان احدي درو الرعاية وحبسهم بتهمة قتل سيدة مسنة خلال نهار رمضان بغرض سرقتها.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من محمد ر ،عامل بعثوره على جثة والدته عزيزة م، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الزيتون ، بعد عودته من عمله، وأنه تم سرقة مصوغاتها الذهبية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة الضحية ترتدى كامل ملابسها وحول فمها أثار زرقان .

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان وراء أرتكاب الواقعة طفل قريبها "حفيد شقيقتها" يدعى "عبدالرحمن م، 15 سنة ، وصديقه مينا ع، 14 سنة ، حيث بالصعود لشقة الضحية عقب خروج أبنها للعمل وقاموا بتكميم فمها بقطعة قماش مبللة حتى توفيت وسرقوا ذهبها وفروا هاربين ، ونجحت أجهزة الأمن فى القبض عليهما ،وأعترفوا بأرتكاب الجريمة ، وأرشدوا عن قطعة القماش المستخدمة فى الجريمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.