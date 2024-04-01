تسهيلات جديدة لجذب المستثمرين في القليوبية

ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمجلس إدارة المناطق الصناعية اليوم الاثنين، ناقش خلاله خططًا لتعزيز بيئة الاستثمار بالمحافظة.

و تشمل التسهيلات الجديدة، تشغيل محطة الصرف الصحي في منطقة الصفا الصناعية، والتي ستوفر هذه الخطوة إمدادًا موثوقًا بالمياه الصرف الصحي للمنطقة، مما يُسهل على الشركات العمل ويُقلل من التكاليف، وإقامة مشروع صناعي جديد، حيث وافق المجلس على إقامة مشروع صناعي لإنتاج المراتب، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويُعزز تنوع القطاع الصناعي بالمحافظة، وتخصيص قطعة أرض في منطقة الشروق الصناعية، وتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4200 متر مربع لمشروع استثماري جديد، وإعفاء بعض المستثمرين من الغرامات، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، وافق المجلس على إعفاء بعض المستثمرين من الغرامات المستحقة، مما يُشجع على الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.

أكد المحافظ على أهمية التسهيل على المستثمرين: طالب الهجان مجلس الإدارة بضرورة التسهيل على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.

وأكد الهجان أن المحافظة لا تدخر جهدًا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

وتهدف هذه التسهيلات إلى زيادة حجم الاستثمار في القليوبية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، تسعى المحافظة لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية موارد المحافظة يُعد الاستثمار الجاد عنصرًا أساسيًا في تنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات، لاسيما الاقتصادية، وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، ستتمكن المحافظة من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تُعد هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار في القليوبية وجذب المزيد من الاستثمارات، مما سيُساهم في تنمية المحافظة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.