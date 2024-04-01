للمزارعين.. نصائح مهمة لحماية المحاصيل من ارتفاع درجة الحرارة

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، أنه يستلزم مراعاة عدة أمور مع المحاصيل الزراعية، مع ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية، حيث استقرت الحرارة على غير المعتاد بمعدلات حرارة حول الـ 30 – 35 °م خلال هذه الأيام ومتوقع ان تستمر إلى مدد طويلة قد تصل إلى ما بين اسبوعين لشهر قد تؤدي لنهاية المطاف إلى استمرار درجات الحرارة المرتفعة حاليًا حتى دخول الأجواء الصيفية الحقيقية .

وأوضح فهيم، أنه يجب أن يكون ري القمح دائماً بعد الساعة 8 – 9 مساءاً خلال أيام الاثنين والثلاثاء في كل المحافظات والري يكون آخر النهار من 4 – 5 مساءاً في محافظات الصعيد ( سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وممنوع الري يوم الجمعة للوجه البحري وحتى المنيا جنوباً

وأشار إلى أنه بالنسبة لأشجار الفاكهة ( مانجو – زيتون – نخيل – موالح – متساقطات )، أنه هتكون الأجواء إيجابية حيث يحدث استكمال موجات التزهير مرة واحدة، مع الحفاظ على استمرار سريان العصارة وهو حتمي وضروري وده حتى لا يحدث مشاكل في إمداد عناصر هامة هذه الفترة (كالسيوم – بورون – زنك – مولبيدنيوم) وهي عناصر هامة لمرحلة التلقيح والاخصاب وتثبيت العقد لأنها مسئولة عن اوكسينات المرحلة .

ولفت فهيم، الى أنه يجب ضبط الري قدر الإمكان بحيث اقرب الفترة بين الريات واقلل كميات المياه مع أهمية إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم والبوتاسيوم فوسفيت وهي مركبات استقرار الامتصاص وعدم ارتباكه خلال هذه الفترة المهمة.

ولفت إلى ضرورة محاصرة النهضة المتأخرة للحشرات الثاقبة الماصة والاكاروسات وأمراض الندوات والتبقعات والبياض وغيرها على المحاصيل كلها ، والوقاية من المستجدات ( امراض بداية الموسم بياض دقيقي ولفحات ازهار وانثراكنوز واعفان جذور ) .

وأكد أنه يمكن البدء في زراعة العروة الصيفية (الذرة – الأرز – فول الصويا – القطن – الفول السوداني – زهرة الشمس – الخضر الصيفية - الريحان – شتل الفاكهة )، والعمل على تعويض تعطيل إمدادات الفسفور والكالسيوم للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة ( ذرة - سمسم - قطن ) ، من خلال إضافة حامض فسفوريك مع الري ( 10 لترات للغمر و3 - 4 لترات للتنقيط ) او إضافة عالي فسفور مع بوتاسيوم فوسفيت رشاً ( 6 سم / لتر)، ودعم خضر الإنفاق وخضر المكشوف من لخبطة الأجواء الفترة الماضية لأن التنفيل يزيد ( بطيخ – كنتالوب – فلفل – طماطم – باذنجان )