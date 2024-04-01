تغير المناخ: استقرار الطقس على الأجواء الدافئة والحارة

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة، إن الحرارة استقرت على غير المعتاد بمعدلات حرارة حول الـ 30 – 35 خلال هذه الأيام، ومتوقع أن تستمر إلى مدد طويلة قد تصل إلى ما بين اسبوعين الى شهر قد تؤدي لنهاية المطاف إلى استمرار درجات الحرارة المرتفعة حاليًا حتى دخول الأجواء الصيفية الحقيقية .

وأوضح فهيم، أنه سنشهد مناوشات ومحاولات يائسة للتمسك بالشتاء لكن الضغط الصيفي المُبكر سيؤدي إلى ضعف هذه المحاولات وكذلك ندرتها خلال الفترات المتبقية من الأجواء الشتوية حيث تكون التراجعات طفيفة وضعيفة حال حدوثها ولا تستمر لأيام طويلة.

وأشار فهيم، إلى أن هناك نشاط واضح للرياح طوال أيام الأسبوع لتكون سرعة الرياح بين 30 – 40 كم / ساعة ما بعد منتصف النهار، مع تشكل الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق .

وقال فهيم، إنه يسمح بارتداء الملابس الصيفية الوسط يوميًا في فترات النهار خاصة من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءًا، مع ارتداء جاكت شتوي متوسط أو جاكيت خريفي حال التواجد ليلًا خارج المنزل لساعات الليل خاصة المتأخرة وساعات الفجر والصباح الباكر.