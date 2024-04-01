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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مصرع 9 أطفال جراء انفجار لغم أرضي شرق أفغانستان

انفجار في أفغانستان
انفجار في أفغانستان
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لقي تسعة أطفال مصرعهم شرق أفغانستان جراء انفجار لغم أرضي قديم أثناء لعبهم به.


وقال متحدث باسم طالبان إن اللغم الذي عثر عليه الأطفال بالقرب من قريتهم في منطقة جيرو بإقليم غزنة، يعود تاريخه إلى عقود مضت، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.


وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل خمسة صبية وأربع فتيات تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات.
وعانت أفغانستان من عقود من الحرب ولا تزال تشكل خطورة كبيرة على الأطفال الذين يجمعون الخردة المعدنية لبيعها لدعم أسرهم. ويلقى الكثير من الأطفال حتفهم أو يتعرضون لتشوهات عندما يصادفون ذخائر غير منفجرة.
 

أفغانستان لغم أرضي الأطفال