الري تتابع موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمراجعة الاستعدادات الخاصة بالموقف المائي في مختلف المحافظات استعدادًا لفترة الطلب الأقصى على المياه.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على الالتزام بالحصص المائية المحددة وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى سرعة إنجاز أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة المحطات والبوابات.

وجه الوزير بالتعامل الفوري والحاسم مع شكاوى المواطنين وفقًا للوائح والقوانين، مع التشديد على ضرورة تطبيق المناوبات على الترع لضمان توزيع عادل لمياه الري بين المستفيدين. كما تم التنويه على أهمية صيانة محطات الخلط الوسيط، خاصةً في بني سويف، لضمان كفاءتها.

حيث شدد سويلم على سرعة إتمام أعمال تطهيرات الترع مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للرى (بحور قوته وقارون ويوسف و وهبى والجمهورية بمحافظة الفيوم – ترع البوهية والمنصورية وبحر طناح والبحر الصغير وبحر شبين ومنطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية - ترع الساحل والعطف وقناة طنطا الملاحية والقاصد والباجورية والقضابة بمحافظة الغربية - بحر شبين وترعة الباجورية بمحافظة المنوفية - ترع بورسعيد والمنايف والسويس والاسماعيلية بمحافظات القناة) .

وأكد ،سرعة نهو أعمال التطهيرات بترع (الإسماعيلية – كشمير اليمنى – كشمير اليسرى – المنايل - بحر السنيتي – قها - القشيش) بمحافظة القليوبية ، ومصارف البطين والعبيدي ومرجا بمحافظة الدقهلية ، ومصارف البربا و عبد الله والمحيط وكبكب ومحيط بنى مزار ودير السنقورية وكوم مطاى والجرنوس وبنى صالح بمحافظة المنيا . وتم أيضا عرض موقف الصيانة الجارية بمحطة البطس القديمة وإجراءات توريد قطع الغيار للمحطة الواقعة بمحافظة الفيوم ، وأعمال متابعة الموقف التشغيلى لمحطة البطس الجديدة والتي تم إستلامها إبتدائياً ، وأعمال توريد وتركيب ماكينة تنظيف شبك الاعشاب بمحطة البطس الجديدة ، وموقف وحدات الرفع بمحطة اهناسيا حيث تم تدعيم المحطة بعدد (٢) من وحدات الطوارئ الإضافية وجارى عمل التجهيزات الكهربائية اللازمة لوحدات الطوارئ بمعرفه المعمل الهندسى بالمصلحة ، وأعمال صيانة محطه قلابشو بالدقهلية ، ومحطة العطف بالبحيرة ، ومحطة الشلوفة بالسويس.

وتمت مناقشة تقارير الفحص الفني والمالي والإداري لأعمال التطهير وخطط الصيانة، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من التطهيرات في النقاط الحرجة بمختلف المحافظات، مع التركيز على تحسين الإدارة المائية وتحقيق الاستدامة.

تعكس هذه الخطوات التزام الوزارة بتحسين البنية التحتية المائية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، مما يسهم في دعم الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.