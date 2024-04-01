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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

3 قرى بالفيوم تستفيد بقافلة طبية مجانية بالتعاون مع المستشفى الجامعى

جانب من القوافل
جانب من القوافل
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شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم  فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (117) مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية السلام مركز إطسا، قريتي البلتاجى وسنرو البحرية مركز ابشواى، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

وأعلن جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

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