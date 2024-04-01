كشف غموض العثور على جثة سائق مقتول في الخانكة

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض العثور على جثة سائق توك توك، في منطقة الخانكة دائرة القسم حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، وأنهم ارتكبوا الواقعة بقصد سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة الخانكة، بلاغًا من الأهالي يفيد عثورهم على جثة شخص بأحد الطرق بدائرة القسم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد عثور الأهالي على جثة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفي سائق توك توك ومقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة وبه جروح طعنية بالرقبة وأثار ضرب بالجسد.

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، استوقفوا المجني عليه بقصد توصيلهم لأحد الاماكن وانقضوا عليه لسرقة التوك توك وعندما قاومهم طعنوه في مناطق متفرقة من أنحاء جسده.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.