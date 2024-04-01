لقاءات وعروض من التراث الشعبي في ليالي رمضان بثقافة بني سويف

يواصل فرع ثقافة بني سويف تقديم الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج ليالي رمضان الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بالشهر الكريم، في إطار احتفالات وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة بني سويف لقاء ضمن لقاءات المقهى الثقافي بعنوان "التراث الشعبي في رمضان" تحدث خلاله الشاعر محمد زين العابدين، عن مظاهر الشهر الفضيل ومنها تزيين الشوارع بالزينة والمصابيح، وانتظار مدفع وقت الافطار، والمسحراتي خلال السحور، و كذلك إعداد أطباق الحلوى المعروفة والتي تحظى بمكانة شعبية، مشيرا إلى أن هناك أيضا الكثير من المظاهر الروحانية التي توارثتها الأجيال على العصور والتي كانت ولا تزال تعبر عن الهوية الثقافية للشعب المصري.

كما شهدت الفعاليات مسابقة ثقافية وأمسية شعرية ذات طابع رمضاني بمشاركة الشاعرين أحمد ممدوح ومحمد زين، بمصاحبة الفنان فارس خالد.

واستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف، شهد نادي الإدارة المحلية سهرة رمضانية استهلت فعالياتها بباقة متميزة من الابتهالات الدينية للمبتهل باسم ميهوب، تلاها لقاء بعنوان "مصر بلد الأمن والأمان" تحدث خلاله محمد سعد مدير هيئة الاستعلامات ببني سويف، عن مكانة مصر المميزة التي اكتسبتها من موقعها الجغرافي الذي جعلها همزة وصل بين دول كثيرة، مؤكدا أن مصر ستظل بلد الأمان بفضل رجال الشرطة والجيش البواسل الذين قدموا الكثير من التضحيات حفاظا على أرض الوطن.

وتخلل الفعاليات أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء، بجانب مسابقة ثقافية وفقرة رسم على الوجه للأطفال.

واختتم اليوم بمجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي قدمتها فرقة بني سويف للفنون الشعبية، منها الصعيدي والتنورة الصوفية بقيادة الفنان وائل عيد، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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