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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط شخصين بالجيزة لحيازتهما مجموعة من التماثيل المقلدة

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية اليوم من ضبط شخصين بالجيزة لحيازتهما مجموعة من التماثيل المقلدة لإستخدامها فى أعمال النصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل ، جزار- مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة).. بحيازة قطع يشتبه فى أثريتها داخل مسكن العامل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل المسكن المشار إليه ، وعثر بداخل مخزن كائن بالطابق الأرضى على (319 تمثال مختلفين الأحجام والأشكال يشتبه فـى أثريتهم - 3 قطع جيرية).
بمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين من خلال بيع قطع أثرية "مُقلدة" بإستخدام المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى القطع الأثرية والمقلدة.

التماثيل المقلدة ضبط شخصين بالجيزة وزارة الداخلية