محافظ القليوبية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأصحاب العمارات المطلة على الطريق الدائرى بالخصوص

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استعجال الهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة المساحة لسرعة صرف التعويضات المستحقة خلال الفترة القليلة المقبلة، بشأن ملف التعويضات للعمارات التي جرى إزالتها والعمارات التي سيتم إزالتها لإنشاء طريق الخدمة أسفل الطريق الدائري.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القليوبية مع ملاك وساكني العقارات المطلة على الطريق الدائرى بنطاق مدينة الخصوص، لبحث سرعة الانتهاء من تطوير ودهان الواجهات وذلك لإبراز المظهر الحضاري لتلك العقارات بعد الانتهاء من مشروع توسعة الطريق الدائري.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ، أن الدولة أنفقت المليارات على مشروع توسعة الطريق الدائري، وواجب وطني علينا جميعا الوقوف جنبا إلى جنب ومنع أي مظاهر عشوائية تشوه المظهر الحضاري لمسار الطريق، مؤكدا أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم التي يحتاج إليها المواطنون لإنهاء أعمال التطوير والدهانات لتظهر بالشكل الحضاري اللائق.

وتطرق المحافظ خلال اجتماعه إلى أن محافظة القليوبية تعمل على قدم وساق للنهوض بمنظومة رفع القمامة، حيث جرى التعاقد مع أحد الشركات التي تقوم بدورها بجمع القمامة من أمام المنازل حيث طالب المحافظ المواطنين أصحاب تلك العقارات بعدم إلقاء القمامة بالشوارع الرئيسية والاكتفاء بوضعها بصندوق خاص أمام منازلهم.

وستقوم الشركة بعمل ثلاث ورديات على مدار اليوم لجمع القمامة ونقلها إلى المقلب الوسيط، وتعد منظومة النظافة الجديدة بمدينة الخصوص طفرة جديدة وتحسن ملحوظ بمستوى النظافة العام شعر به المواطن في وقت بسيط وسترتفع نسب التحسن بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مشروع توسعة الطريق الدائري هو أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، ويهدف إلى تخفيف حدة الازدحام المروري وتحسين حركة المرور على الطريق.