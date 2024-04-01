دفاعا عن فلسطين.. رئيس وزراء إسبانيا في جولة بمنطقة الشرق الأوسط

يبدأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، جولة في منطقة الشرق الأوسط، تشمل الأردن والسعودية وقطر، وذلك دفاعًا عن فلسطين.

وأوضحت مصادر في رئاسة الوزراء الإسبانية، أن جولة سانشيز الشرق أوسطية ستستمر 3 أيام.

وأضافت المصادر، أن سانشيز سيبحث خلال جولته عن دعمٍ لمقترح عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.

وتابعت أن سانشيز سيبدأ جولته في المنطقة بزيارة الأردن، إذ سيلتقي الملك عبدالله الثاني.

وبعد إتمام محادثاته في عمان، سينتقل رئيس الوزراء الإسباني إلى الرياض ويلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسيختتم سانشيز جولته بزيارة الدوحة ولقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.