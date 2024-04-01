«البلدوزر» عمرو زكي يحتفل بعيد ميلاده

الإثنين 01/أبريل/2024 - 11:53 ص

«البلدوزر» أحد أفضل مهاجمي مصر على مر التاريخ، عشق هز شباك الحراس، حصل على لقبه بعدما ذاع صيته في الدوري الإنجليزي، عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق، والذي يحتفل بعيد ميلاده 41 اليوم الاثنين.

ولد عمرو زكي في الأول من أبريل لعام 1983 في المنصورة، وبدأت تتكشف مهاراته وحبه لكرة القدم منذ نعومة أظافره ليبدأ رحلته مع الساحرة المستديرة داخل نادي المنصورة

بزغ نجم عمرو زكي عندما كان لاعبًا في نادي إنبي بعدما قاده لتحقيق بطولة كأس مصر موسم 2004-2005 ثم خاض تجربة احتراف في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، ثم انضم عمرو زكي لنادي الزمالك ليساهم معه في حصد بطولة كأس مصر موسم 2007-2008 بتسجيل هدف في النهائي أمام إنبي في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف، وسجل مع الفارس الأبيض 35 هدفا في مسيرته مع الزمالك.

وللبلدوزر تجربة ناجحة في رحلة الاحتراف الأوروبي عبر بوابة نادي ويجان أتليتك الإنجليزي على سبيل الإعارة وسجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي، كما خاض تجربة في نادي هال سيتي الإنجليزي، ولعب لعدة أندية بعدها منها السالمية الكويتي والرجاء المغربي.

وعلى الصعيد الدولي، تألق عمرو زكي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 وساهم في حصد الفراعنة للبطولة، بجانب بطولة 2008 بغانا، وسجل 30 هدفا بقميص المنتخب في مسيرته.