صحة غزة: عواقب خروج مستشفى ناصر من الخدمة وخيمة

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، المؤسسات الدولية و الأممية والمجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر غربي مدينة خان يونس وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.

وأضافت الوزارة، أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاصمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع".

ويعتبر مجمع ناصر الطبي هو ثاني أكبر مستشفى داخل قطاع غزة بعد مجمع الشفاء الطبي، والذي تركز عليه الضغط في الحصول على الخدمات الطبية بعد فقدانها شمال القطاع، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وحاصرت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي واقتحمته أمس الأحد، وأطلقت النيران بشكل كثيف وقصفت محيطه، كما قامت بتجريف محيط المستشفى.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد حذر من أن جميع الطواقم الطبية داخل المستشفى لا تستطيع الحركة في الوقت الحالي مع فرض قوات الاحتلال حصار محكم على المجمع.