"الإسعاف الفلسطيني": خروج الديدان من أطراف المصابين بمجمع الشفاء

قال الدكتور إياد زقوت، مدير عام الإسعاف والطوارئ الفلسطيني، إن هناك جرائم جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية والمصابين.

وأَضاف" زقوت" في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن هناك عشرات الإصابات بحالات مزرية للغاية، موضحًا أن الاحتلال منع طوال فترة حصار مجمع الشفاء الطبي بحوالي أسبوعين كاملين الطعام والمياه والدواء.

وأشار إلى، أن عشرات المصابين والجرحى في حالة خطيرة تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة فى مجمع الشفاء الطبي.

وتابع، مدير عام الإسعاف والطوارئ الفلسطيني، أن أرجل وأطراف المصابين تخرج منها الديدان، لأنه لم يتم تقديم العلاجات والغذاء والمياه لهم، مؤكدًا أن هناك حالات تفتقر إلى أدنى متطلبات النظافة والعناية للجرحى والمصابين، بالإضافة إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني يواصل عمليات البحث عن جثث الشهداء داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه.