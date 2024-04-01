ضبط عناصر تشكيل عصابى ينصب على عملاء البنوك بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال إرسال رسائل نصية أو إتصالات هاتفية عشوائية والإدعاء أنهم من خدمة عملاء جهات تقدم خدمات مالية وطلب أرقام كروت الإئتمان، وبحوزتهم (10 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل على نشاطهم" – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم"- 8 كروت إئتمانية).

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.