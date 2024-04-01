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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع العقاقير الطبية مجهولة المصدر

ضبط تشكيل عصابى تخصص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع العقاقير الطبية مجهولة المصدر
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (11 شخص لثلاثة منهم معلومات جنائية ومن بينهم "مالك مطبعة - مالك مخزن أدوية") لقيامهم بتصنيع والإتجار فى العقاقير الطبية المقلدة ، وكذا طباعة الأغلفة والنشرات الداخلية للعقاقير ، وضبط بحوزتهم (سيارتين – الأدوات المستخدمة فى طباعة وصناعة الأغلفة والنشرات الداخلية - كمية من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للآدوية "مقلدة" – بعض الأدوية المقلدة – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية).
 وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى التصنيع والإتجار فى الآدوية المقلدة والمغشوشة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 

اتخاذ الإجراءات القانونية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع العقاقير الطبية مجهولة المصدر