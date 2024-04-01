ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع العقاقير الطبية مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (11 شخص لثلاثة منهم معلومات جنائية ومن بينهم "مالك مطبعة - مالك مخزن أدوية") لقيامهم بتصنيع والإتجار فى العقاقير الطبية المقلدة ، وكذا طباعة الأغلفة والنشرات الداخلية للعقاقير ، وضبط بحوزتهم (سيارتين – الأدوات المستخدمة فى طباعة وصناعة الأغلفة والنشرات الداخلية - كمية من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للآدوية "مقلدة" – بعض الأدوية المقلدة – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية).

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى التصنيع والإتجار فى الآدوية المقلدة والمغشوشة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

