بعد إحراق مبانيه.. قوات الاحتلال الاسرائيلي تنسحب من مجمع الشفاء في غزة

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي مدينة غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال تركت خرابًا واسعًا ودمارًا هائلًا بالمجمع ومحيطه، إضافة إلى العثور على عشرات الجثث في المنطقة، مؤكدًا أن الاحتلال أعدم مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت مصادر طبية خروج مجمع الشفاء عن الخدمة بالكامل بعد إحراق مبانيه، مشيرة إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به كبير جدا.