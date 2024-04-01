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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بعد إحراق مبانيه.. قوات الاحتلال الاسرائيلي تنسحب من مجمع الشفاء في غزة

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء
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انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي مدينة غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال تركت خرابًا واسعًا ودمارًا هائلًا بالمجمع ومحيطه، إضافة إلى العثور على عشرات الجثث في المنطقة، مؤكدًا أن الاحتلال أعدم مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت مصادر طبية خروج مجمع الشفاء عن الخدمة بالكامل بعد إحراق مبانيه، مشيرة إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به كبير جدا.

مدينة غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي وكالة الأنباء الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي