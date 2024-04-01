5.2 مليار جنيه توزيعات نقدية على مساهمي البورصة خلال 3 أشهر

كشف التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية عن قيام الشركات المقيدة بتوزيع نقدية على المساهمين بنحو 5.2 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2024 مقارنة بنحو 25 .3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بقيمة الضعف.

وأوضح التقرير، أن زيادات رؤوس الأموال بلغت نحو 1.4 مليار جنيه الربع الأول من 2024، مقارنة مع 26.5 مليار جنيه بالربع الرابع من 2023 .

ربحت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 92 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2024، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.811 تريليون جنيه، مقابل 1.719 تريليون جنيه بنهاية الربع السابق لتصعد 5.3%.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 26.8 نقطة, مسجلا ارتفاعًا بنحو 7.99%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاع بنسبة 12.8% مغلقا الفترة عند 6.1 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعًا بنحو 17.38% مغلقا الفترة عند 5.3 نقطة.

بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاع بنحو 8.7% مغلقا عند 32 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI صعودا بنحو 11.26% مغلقا الفترة عند 8.767 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول نحو 4.658.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 76 مليار ورقة منفذة على 10 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.770.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 79.8 مليون ورقة منفذة على 7.7 مليون عملية.

واستحوذت الأسهم على 8.24% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 91% خلال الربع الأول.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7% والعرب على 6.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.4 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1.1 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9% وسجل العرب 6.4% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6,672 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3,311 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.