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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. كلاسيكو جدة الأهلي والاتحاد.. فياريال يستضيف أتلتيكو مدريد

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم  الاثنين على النحو التالي:
الدوري السعودي 
09:00الأهلي× الاتحاد
09:00 الرائد× الخليج
09:00 الحزم× ضمك
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
09:00فياريال× أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي 
12:30 بولوني × ساليرنيتانا
03:00كالياري×هيلاس فيرونا
03:00 ساسولو× أودينيزي
06:00 ليتشي× روما
08:45 انتر ميلان× إمبولي
 

مواعيد المباريات مختلف الألعاب الأهلى الدورى الإيطالى