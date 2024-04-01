تشاهدون اليوم.. كلاسيكو جدة الأهلي والاتحاد.. فياريال يستضيف أتلتيكو مدريد

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الاثنين على النحو التالي:

الدوري السعودي

09:00الأهلي× الاتحاد

09:00 الرائد× الخليج

09:00 الحزم× ضمك

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

09:00فياريال× أتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي

12:30 بولوني × ساليرنيتانا

03:00كالياري×هيلاس فيرونا

03:00 ساسولو× أودينيزي

06:00 ليتشي× روما

08:45 انتر ميلان× إمبولي

