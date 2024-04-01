تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الاثنين على النحو التالي:
الدوري السعودي
09:00الأهلي× الاتحاد
09:00 الرائد× الخليج
09:00 الحزم× ضمك
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
09:00فياريال× أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
12:30 بولوني × ساليرنيتانا
03:00كالياري×هيلاس فيرونا
03:00 ساسولو× أودينيزي
06:00 ليتشي× روما
08:45 انتر ميلان× إمبولي
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. كلاسيكو جدة الأهلي والاتحاد.. فياريال يستضيف أتلتيكو مدريد
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الاثنين على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الاثنين على النحو التالي: