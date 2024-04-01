بالفيديو.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد في هذه الأيام استمرار في ارتفاعات قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، إذ تتأثر البلاد بمصادر الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مرتفعة في قيم حرارتها، وفي طبقات الجو العليا، يوجد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهو ما يساعد أيضا على ارتفاع قيم الحرارة.

وتابعت، أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون حارة في معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.