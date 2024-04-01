خلال 24 ساعة .. المرور يضبط 556 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16998 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

ضبط 556 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

تحرير 1354 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.

619 مخالفة السير بدون تراخيص.

27 دراجة نارية مخالفة.

11181 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 19 مخالفة موقف عشوائى.

264 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.