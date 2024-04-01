أوكرانيا تسجل 53 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع الجيش الروسي أخر 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، وقوع 53 اشتباكًا قتاليًا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه في المجمل، شن الجيش الروسي 22 ضربة صاروخية و79 غارة جوية و97 هجومًا باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة على مواقع قواتنا وبلداتنا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأوكرانيين نتيجة الضربات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية.



وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية ضربت 11 مجموعة من القوى البشرية والأسلحة الروسية وثلاثة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات، في حين ضربت القوات الصاروخية ثلاث نقاط مراقبة للطائرات بدون طيار ونظاما صاروخيا مضادا للطائرات ونظام حرب إلكترونية ونظام مدفعية في أخر 24 ساعة.



على صعيد متصل، قال فاديم فيلاشكين، رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دونيتسك إن أربعة من سكان منطقة دونيتسك شرق أصيبوا في قصف روسي للمنطقة الليلة الماضية.

وأضاف أنه منذ بداية الحرب الروسية واسعة النطاق، قُتل 1898 شخصا وجُرح 4753 آخرون في منطقة دونيتسك.

