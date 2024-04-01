بمشاركة أعضاء اللجنة العامة للشيوخ.. مجلس النواب ينهي استعداداته لاستقبال الرئيس السيسي لأداء اليمين الدستورية

أعلن مجلس النواب، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الرئيس السيسي، لأداء اليمين الدستورية، في الجلسة التي يشارك فيها أعضاء اللجنة العامة بمجلس الشيوخ والتي تضم رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والوكيلين، المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلين عن المستقلين، فضلًا عن عدد من الشخصيات العامة.

وخصص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولى جلساته في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدٍا الثلاثاء، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، في فترة رئاسية جديدة تبدأ اعتبارًا من بعد غد الأربعاء 3 أبريل، وتستمر لمدة 6 سنوات.

وحصل أعضاء مجلس النواب، على دعوات الجلسة الخاصة لأداء اليمين الدستورية، بعدما تلقوا إخطارًا من الأمانة العامة.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يؤدي فيها الرئيس السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث أدى اليمين في عام 2018، بينما ولايته الأولى في 2014 كانت أمام المحكمة الدستورية العليا، نظرًا لعدم وجود البرلمان وقتها.

وتنص المادة 144 من الدستور على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارًا من الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل 2024 ولمدة 6 سنوات