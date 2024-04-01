بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس ذكرى الأربعين لشقيق الأب أنطونيوس فايز

ترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس ذكرى الأربعين للراحل الأخ طلعت فايز، شفيق الأب أنطونيوس فايز، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

شارك في الصلاة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب أنطونيوس فايز، وبعض الآباء الكهنة.

وتحدث الأب البطريرك في كلمة العظة حول "الشركة بين الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة"، مؤكدًا أن جميع من سبقونا إلى المجد المسائي"، كما تأمل غبطته في بعض محطات إنجيل الأحد الثاني من مسيرة الصوم الأربعيني المقدس (أحد الابن الضال).

وفي ختام الذبيحة الإلهية، قدم الأب أنطونيوس فايز، كلمات الشكر لغبطة أبينا البطريرك، وجميع من شاركوا في قداس ذكرى الأربعين لشفيقه الراحل.