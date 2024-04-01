الكنيسة الإنجيلية في جنوب لبنان تحتفل بأحد القيامة

أقامت الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية في علما جنوب لبنان، أمس الأحد، خدمة أحد القيامة في مركز ضهور الشوير الإنجيلي، الذي فتح أبوابه للمرة الثانية لعائلات الكنيسة منذ بدء الحرب في جنوب لبنان وتهجير العدد الأكبر من العائلات.

انضمّ لعائلات الكنيسة وراعيها القس ربيع طالب، كلّ من القس جوزيف قصّاب، أمين عام السينودس الإنجيلي الوطني ورئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية، والقسيسة نجلا قصاب مديرة دائرة التربية المسيحية في السينودس.

اجتمعت العائلات معًا صباحًا بوقت من الشركة حول فنجان قهوة وضيافة، وبعدها أجريت خدمة العبادة التي تضمّنت ممارسة لسرّ العشاء الرباني، وبعد الخدمة توجّه الجميع لمائدة الغداء.

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