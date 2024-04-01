ads
الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الكنيسة الإنجيلية في جنوب لبنان تحتفل بأحد القيامة

الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية في جنوب لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقامت الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية في علما جنوب لبنان، أمس الأحد، خدمة أحد القيامة في مركز ضهور الشوير الإنجيلي، الذي فتح أبوابه للمرة الثانية لعائلات الكنيسة منذ بدء الحرب في جنوب لبنان وتهجير العدد الأكبر من العائلات. 

انضمّ لعائلات الكنيسة وراعيها القس ربيع طالب، كلّ من القس جوزيف قصّاب، أمين عام السينودس الإنجيلي الوطني ورئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية، والقسيسة نجلا قصاب مديرة دائرة التربية المسيحية في السينودس. 
اجتمعت العائلات معًا صباحًا بوقت من الشركة حول فنجان قهوة وضيافة، وبعدها أجريت خدمة العبادة التي تضمّنت ممارسة لسرّ العشاء الرباني، وبعد الخدمة توجّه الجميع لمائدة الغداء.

IMG_6038
IMG_6038
IMG_6037
IMG_6037
IMG_6036
IMG_6036
IMG_6035
IMG_6035
IMG_6034
IMG_6034
IMG_6033
IMG_6033
IMG_6032
IMG_6032
IMG_6031
IMG_6031
IMG_6030
IMG_6030
IMG_6029
IMG_6029
IMG_6028
IMG_6028
IMG_6027
IMG_6027
الكنيسة الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية في علما جنوب لبنان أحد القيامة مركز ضهور الشوير الإنجيلي الحرب