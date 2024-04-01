طلب تحريات المباحث الجنائية في ضبط طفلين قتلا "مسنة" لسرقتها بالزيتون

فتحت النيابة العامة ، تحقيقات موسعة اليوم الاثنين، في واقعة ضبط طفلين قتلوا سيدة مسنة وهي صائمة في نهار رمضان بغرض سرقتها، حيث أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من محمد ر ،عامل بعثوره على جثة والدته عزيزة م، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الزيتون ، بعد عودته من عمله، وأنه تم سرقة مصوغاتها الذهبية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة الضحية ترتدى كامل ملابسها وحول فمها أثار زرقان ، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان وراء أرتكاب الواقعة طفل قريبها "حفيد شقيقتها" يدعى "عبدالرحمن م، 15 سنة ، وصديقه مينا ع، 14 سنة ، حيث بالصعود لشقة الضحية عقب خروج أبنها للعمل وقاموا بتكميم فمها بقطعة قماش مبللة حتى توفيت وسرقوا ذهبها وفروا هاربين ، ونجحت أجهزة الأمن فى القبض عليهما ،وأعترفوا بأرتكاب الجريمة ، وأرشدوا عن قطعة القماش المستخدمة فى الجريمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.