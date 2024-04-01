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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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اليوم.. طقس حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث  يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء  وجنوب البلاد ودافئ علي السواحل الشمالية الغربية وطقس لطيف ليلا  وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء. 

كما يشهد الاثنين نشاط رياح علي مناطق من  القاهرة الكبرى و الوجة البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. 

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31  للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 17 ، وعلى جنوب الصعيد 35 العظمي والصغري 20 درجة .

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