خلال أسبوع فقط .. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 370 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا السياق تمكنت الاجهزة الامنية خلال أسبوع فقط من ضبط قضايا غسل أموال في تجارة المخدرات والاسلحة تخطت قيمتها 370 مليون جنيه ترصد البوابة نيوز ابرزها كالاتي : تمكنت الاجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالاضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية