الاحتلال الإسرائيلي: انتهاء عملية استمرت أسبوعين في مجمع الشفاء بغزة

انهت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملياتها العسكرية بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، والتي استمرت لمدة أسبوعين

حذّرت لجان الطوارئ المواطنين من عدم الاستعجال في تفقد المستشفى خشية وجود كمائن وقناصة في محيطه.

كما تم العثور على جثامين أكثر من خمسين شهيدًا في المجمع.

وأفادت مصادر طبية بإحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرةً إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المجاورة كبير جدا، كما تحدثت المصادر الطبية عن وجود مئات جثث الشهداء في مجمع الشفاء وبالشوارع والطرق المحيطة به.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، إن قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي.



وأضافت الناطق باسم الدفاع المدني بغزة: نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال.