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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة "عصابة" الشقق السكنية في القطامية للمحاكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة المتهمين بتكوين عصابة متخصصة في سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة القطامية، للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط (عاطلين) لقيامهما بسرقة إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة القطامية بأسلوب "المفتاح المُصطنع" ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات وتغيير معالمها، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها وكذا مجموعة من أجزاء السيارات والأدوات والمُعدات المُستخدمة فى نشاطهم الإجرامى على النحو السابق

إحالة المتهم أرتكاب وقائع سرقات إحالة عصابة