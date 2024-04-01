بعد تضييق الخناق عليه.. قاتل "نجار طنطا" يسلم نفسه للشرطة

قام المتهم بقتل نجار بدائرة قسم أول طنطا بتسليم نفسه لديوان عام القسم بعد اعداد أكمنة متحركة في محيط الدائرة وتضييق الخناق عليه.

كانت منطقة العجيزي بمدينة طنطا شهدت مقتل نجار علي يد اخر ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفي

وتلقي اللواء خالد عبدالسلام مدير امن الغربية اخطارا من إدارة شرطة النجدة إشارة تفيد للعميد محمد السنوسي مأمور قسم أول طنطا بمصرع شخص بمنطقة العجيزي دائرة القسم بعد قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بضربه في الجبهة أعلى العين

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الواقعة برئاسة الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا وكشفت التحريات أن الجثه لشخص يدعي “أحمد. ا . ا .ال ” 62 سنه مقيم منطقة العجيزي نجار بدائرة القسم وتم نقله الي مشرحة المستشفى العام بطنطا

وتبين التحريات الأمنية أن مرتكب الواقعه زياد ط جار المجني عليه ونشبت مشاده بينهم فقام بضربه بالراس فسقط مغشيا علي الارض ولفظ أنفاسه الاخيرة

حرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.