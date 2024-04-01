روسيا تكشف عن غواصة جديدة متعددة المهام تغوص لأعماق كبيرة

كشفت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن،عن قيام الخبراء الروس بتصنيع غواصة جديدة حصلت على مواصفات خاصة، ويمكنها الغوص لأعماق كبيرة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة: "يوم الأربعاء 27 مارس بدأت عملية تصنيع الغواصة الجديدة المخصصة لدراسة أعماق البحار والمحيطات، الغواصة طورها خبراء من مؤسسة مالاخيت الروسية المختصة بتطوير السفن والغواصات، وسيتم تصنيعها في إطار المشروع 18200".

وخلال احتفالية خصصت لبدء أعمال تصنيع الغواصة قال فلاديمير غريشيتشكين، رئيس هيئة أبحاث أعماق البحار في وزارة الدفاع الروسية:"هذه الغواصة فريدة من نوعها، ويمكنها الغوص لأعماق كبيرة لتنفيذ مهام مختلفة في قاع المحيطات. مؤسسة مالاخيت خطت خطوة كبيرة نحو المستقبل بتصميمها لهذه الغواصة.. لقد استخدمت في تصميمها حلول مبتكرة وجديدة ليس لها نظائر في العالم".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغواصة الجديدة ستستخدم في عمليات البحث العلمي والتاريخي والأثري، وفي عمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ، وكذلك في مهام الرصد البيئي لقاع المحيطات والبحار، ويمكن الاعتماد عليها في تصوير الأفلام العلمية.